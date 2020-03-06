Фото "иконы" Зеленского на СТО в Одессе взорвало сеть

На одной из СТО Одессы повесили фото президента Украины Владимира Зеленского и накрыли его рушником. Пользователи сети пишут, что такой портрет очень напоминает икону.

Об этом на свое странице в Facebook сообщил Дмитрий Кузаконь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В сети по разному оценили такую инициативу владельца станции техоблуживания. Кто-то критикует, а кто-то приветствует – в зависимости от своих политических взглядов.

"Все верно – 1000%", "Когда на СТО работают рукожопы, а хозяева идиоты, то ничего другого, чтобы отличиться не остаётся", "Правильно делают, если это позиция", – пишут люди.

Сеть взорвало фото "иконы" Зеленского на СТО в Одессе Дмитрий Кузаконь/Facebook

Сеть взорвало фото "иконы" Зеленского на СТО в Одессе Дмитрий Кузаконь/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев как можно меньше ездить за границу из-за распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19.

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