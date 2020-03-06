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6 березня • оновлено в 15:17
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Фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі підірвало мережу

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На одної з СТО Одеси повісили фото президента України Володимира Зеленського і накрили його рушником. Користувачі мережі пишуть, що такий портрет дуже нагадує ікону.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Кузаконь (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У мережі по різному оцінили таку ініціативу власника станції техоблужіванія. Хтось критикує, а хтось вітає – в залежності від своїх політичних поглядів.

"Все вірно – 1000%", "Коли на СТО працюють рукожопи, а господарі ідіоти, то нічого іншого, щоб відзначитися не залишається", "Правильно роблять, якщо це позиція", – пишуть люди.

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Дмитро Кузаконь/Facebook

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Дмитро Кузаконь/Facebook

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Дмитро Кузаконь/Facebook

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Дмитро Кузаконь/Facebook

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Мережу підірвало фото "ікони" Зеленського на СТО в Одесі

Дмитро Кузаконь/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав українців якомога менше їздити за кордон через поширення в світі епідемії коронавируса COVID-19.

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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