С приветом от Порошенко: Зеленский дал Одесщине новых глав районов

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении руководителей 5 районов Одесской области.

Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Раздельнянским районом будет руководить депутат райсовета, избранный от партии "Европейская Солидарность", Сергей Приходько.

Великомихайловскую райадминистрацию возглавил бизнесмен Александр Демьяненко.

Главой Кодымского района также стал бизнесмен, который занимается торговлей зерном, Дмитрий Крисанов.

Новый глава Николаевской райгосадминистрации Денис Драган ранее трудился государственным регистратором в сельсовете.

Руководить Ивановским районом будет экс-депутат и бывший журналист Роман Кирьяк. В последние годы он работал в аппарате райсовета.

Зеленский дал Одесщине новых глав районов president.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области вспыхнул пожар в общеобразовательной школе. Возгорание произошло в школе №4 города Килия утром 15 января.

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