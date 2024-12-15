'Украинская Грета Гарбо' Тамара Вишневская: одна их самых красивых актрис ХХ века

Тамару Вишневскую называют "украинской Гретой Гарбо" не только за утонченную – практически неземную – красоту, но и за тайну, которая скрывает ее жизнь. Она – как и Гарбо – никогда не распространялась о личных обстоятельствах в разговорах с журналистами, а все, что известно о Вишневской сегодня, мы знаем из книги, написанной ее дочерью Ирен, и воспоминаний родственников, потомки которых, возможно, до сих пор живут в Украине.

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Сама Вишневская, уже будучи европейской знаменитостью, часто бывала в Луцке, у своей семьи – родителей и сестер, и материально помогала живущей в ривненском селе Варковичи бабушке, хотя и это она старалась держать в тайне.

Украинское детство

Тамара Вишневская родилась 20 декабря 1919 года в селе Варковичи неподалеку от ривненского Дубно, а когда ей исполнился год, семья переехала в столицу Волыни – Луцк. Отец Тамары, Сергей Вишневский, по национальности был украинцем, мать, Лидия Тарнавская, полькой. Тамара редко вспоминала о своем детстве, поэтому известно о нем немного. Из воспоминаний дочери Вишневской, Ирен, мы знаем, что в семье росло три дочери – у Тамары были сестры Татьяна и Зоя. Воспитывались девочки в православной вере, что неудивительно, если учесть, что их дед Аполлинарий Вишневский был знаменитым украинским иконописцем, учившийся своему искусству у мастеров Почаевской и Киевской лавры, а на родине Тамары, в Варковицком храме, хранится написанная им икона святой Троицы.

Отец будущей звезды работал журналистом и редактором в проукраинских газетах, за что в годы Первой мировой войны был арестован польскими властями и отправлен в концентрационный лагерь в Березе-Картузской. До этого, еще в начале века, Сергей Вишневский – опять-таки, за проукраинские взгляды – провел несколько лет в ссылке в Сибири, где, вероятно, и пристрастился к карточным играм и, в конце концов, проиграл все свое состояние, оставив дочерей без наследства. По свидетельству одной из родственниц, именно поэтому Тамара пошла на сцену – другим путем заработать на жизнь девушка не могла. К тому же, она всегда боялась, что тайна о прошлом ее отца выйдет наружу, поэтому в будущем, дебютируя в кино, взяла псевдоним – Мира Вишневская.

Танцовщица…

Танцевать Тамара мечтала с детства, по этому, переехав в Варшаву к своей тете, сестре матери Зое Лангхаммер, она поступила в школу танцев Татьяны Высоцкой. Грациозная, красивая и стройная девушка быстро привлекла внимание самой Высоцкой, которая предложила ей стать солисткой своего ансамбля "Татьянки", активно выступавшего в ночных клубах и кабаре. Тамара много работала, но и хорошо зарабатывала, что позволяло ей не только обеспечивать себя, но и отправлять деньги родным в Луцк.

…и актриса

Вскоре в жизни Вишневской произошло событие, которое можно назвать судьбоносным: во время драматического спектакля по пьесе Шекспира "Сон в летнюю ночь" (в котором "Татьянки" были задействованы в массовке – они играли роли эльфов) на Тамару, которая выделялась на фоне других танцовщиц, обратили внимание критики, писавшие о премьере. Вскоре она получила предложение от известного режиссера Пауля Вегенера попробовать себя в роли актрисы. Фильм снимали в Берлине, куда 16-летняя Вишневская отправилась вместе с Вегенером. Дебют в картине "Август Могучий" прошел успешно – о Тамаре писали в газетах, а авторы статей восхищались не только ее красотой, но и талантом.

Счастливая судьба "Прокаженной"

Востребованность на съемочной площадке (а Вишневскую приглашали в свои картины самые известные режиссеры и продюсеры) подарила актрисе не только известность, но и личное счастье. Во время съемок картины "Прокаженная" она познакомилась с владельцем варшавской киностудии "Сфинкс" Владиславом Микошем, который влюбился в девушку с первого взгляда. Несмотря на то, что Владислав был старше Тамары на двенадцать лет, на его предложение руки и сердца она ответила согласием – в 1937 году они поженились, спустя год у них родилась дочь Ирен. Также после выхода на экраны "Прокаженной", в которой Тамара, кстати, сыграла относительно небольшую роль, она стала "модной" актрисой – ей чаще стали предлагать роли, и всего за три года – с 1936-го по 1939-й – она снялась в четырнадцати фильмах, среди которых были популярные в то время картины "Девушка из Новолипок", "Вторая молодость", "Жена и нежена", "Женщина над пропастью". Впрочем, покорять публику Вишневская умела не только на экране, но и в жизни: она была, как сказали бы сейчас, селебритис, и любое ее появление на публике вызывало настоящий ажиотаж. Тамара обладала изысканным вкусом и умела себя подать, поэтом папарацци делали огромное количество снимков, которые украшали фотоотчеты о светских мероприятиях в прессе, часто она появлялась и на обложках журналов.

Война разрушила все планы

В 1939 году, когда популярность Вишневской достигла Соединенных штатов, ее пригласили в Голливуд. Но сбыться ее заокеанским планам и надеждам не дала Вторая мировая война: Польша, в которой жила Вишневская, стала первой ее жертвой. В первый день агрессии против страны, когда Варшаву уже бомбили немецкие летчики-асы, Тамара находилась на киностудии – на съемках фильма "Завещание профессора Вильчура". Снять удалось всего несколько сцен, и дальнейшая судьба картины неизвестна. Чтобы поддержать семейный бюджет и помочь мужу, который вынужден был устроиться разнорабочим, Тамара хотела продолжить работу танцовщицей в ночном клубе "Адрия", помнившей актрису во время ее триумфа, но Владислав запретил ей: возвращаться домой во время комендантского часа, установленного тогда в Варшаве, было опасно для жизни – можно было попасться на глаза немецкому патрулю. Тогда Вишневская обменяла драгоценности, которые в прошлом в большом количестве дарил ей муж, и продала их, собрав небольшую сумму – деньги она потратила на продукты. Сам Микош сотрудничал с Армией Краевой – польскими партизанами, боровшимися с фашистами. В 1944 году, когда до освобождения Варшавы оставался еще целый год, ему удалось переправить жену и дочь в Прагу, где их ждала чудом спасшаяся в оккупации семья Тамары. Перед отъездом она встретила на улице цыганку, которая сказала: "Ты никогда больше сюда не вернешься. А жизнь твоя будет недолгой" – так впоследствии и случилось. С мужем Вишневская встретилась только в 1945 году в Германии – в лагере для беженцев. Они потеряли все: дом, работу, деньги, но остались живы, и это было величайшим счастьем.

Жизнь и смерть за океаном

В 1950 году, не сумев устроиться в Европе, Микош и Вишневская решили эмигрировать в Америку, где поселились в городе Рочестер, в штате Нью-Йорк. Тамара рассчитывала на карьеру в Голливуде, но, видимо, ее время прошло – приглашений на съемки она так и не получила. Пришлось приспосабливаться к новым условиям: актриса работала администратором в музее, переводчицей – вот когда ей пригодились знания иностранных языков, которые она выучила еще в юности (Вишневская свободно говорила на украинском, польском, английском, немецком и русском), и даже продавцом. Когда дочь Ирен вышла замуж и родила троих детей, она с удовольствием посвятила себя воспитанию внуков.

Тамара Вишневская ушла из жизни в 1981 году в возрасте 61-го года от рака груди. Муж пережил ее на 13 лет. Похоронены Тамара Вишневская и Владислав Микош рядом – на кладбище Маунт-Хоп в Рочестере.