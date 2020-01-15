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15 січня • оновлено в 18:31
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З привітом від Порошенка: Зеленський дав Одещині нових глав районів

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Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення керівників 5 районів Одеської області.

Документи опубліковані на офіційному сайті глави держави.

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Роздільнянським районом керуватиме депутат райради, обраний від партії "Європейська Солідарність", Сергій Приходько.

Великомихайлівську райадміністрацію очолив бізнесмен Олександр Дем'яненко.

Главою Кодимського району також став бізнесмен, який займається торгівлею зерном, Дмитро Крисанов.

Новий глава Миколаївської райдержадміністрації Денис Драган раніше працював державним реєстратором в сільраді.

Керувати Ивановським районом буде екс-депутат і колишній журналіст Роман Кирьяк. В останні роки він працював в апараті райради.

Зеленський дав Одещині нових глав районів

Зеленський дав Одещині нових глав районів

president.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області спалахнула пожежа в загальноосвітній школі. Займання сталося в школі №4 міста Кілія вранці 15 січня.

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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