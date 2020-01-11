Получает откаты и не занимается регионом: одесситы обратились к Зеленскому из-за нового главы ОГА

В Одесской области обратились к президенту Владимиру Зеленскому с жалобами на новоизбранного главу ОГА Максима Куцего, который якобы крайне редко посещает регион, до сих пор не поменял там кадровую политику и получает "откаты" от депутатов.

Пост с обращением к президенту появился на странице в Facebook местного блогера Мирко Климченко. По его словам, за три месяца губернатор "не сделал ровным счетом ничего". Он отметил, что Куцый является киевлянином, а своими заместителями назначил людей из Харькова и Львова – Дениса Ванаша и Вячеслава Овечкина.

Он сообщил, что Куцего "не существует в повестке дня Одесской области", поскольку большую часть времени он проводит в Киеве с семьей. В саму область губернатор выезжал всего несколько раз.

В Одессе недовольны главой ОГА Максимом Куцым

"Этот человек не поменял кадровую политику в ОГА, от слова совсем... Всем так и продолжают управлять глава облсовета Сергей Паращенко от БПП и сепаратист Антон Киссе. Он назначил главой патронатной службы господина Мусиенко – экс-главу Болградской РГА от БПП, которого вы, кстати, уволили с должности. Он назначает главами РГА бывших регионалов и оппоблоковцев, которых ему небезвозмездно навязывают местные нашекраевские элиты", – написал блогер.

Климченко рассказал, что за три месяца Куцый так и не презентовал стратегию развития области.

"Происходит полный саботаж по созданию ОТГ, более того всем процессом заправляет ставленник сепаратиста Киссе, штабс капитан Овечкин, он же зам Куцего", – написал он.

Блогер добавил, что все же "есть сферы, в которых глава ОГА преуспел".

"Господин глава очень быстро разобрался, на чем заработать деньги. Он прекрасно закрывает глаза на то, что уже вторую неделю у нас в области не работают весовые и 60-тонные машины ездят сотнями без копейки штрафов. Штрафы конечно же есть, но идут они не в бюджет, а в абонплату, которую он собирает.

Через своего заместителя Овечкина, Куцый получает откаты по закупке медицинского оборудования, того самого которое закупал еще прошлый губернатор вместе со своим заместителем Свичинским, который и стал хорошим связным и хранителем институционно-корупционной памяти", – сказал он.

Климченко также обратил внимание на проблему с дорогами на Одесчине.

"Дороги – отдельна тема, которой также занимается штабс капитан-первый зам Овечкин. Уже сейчас обладминистрация собирает дорожников и подрядчиков, что бы выторговать миллионные откаты от более чем миллиарда бюджетных средств предусмотренных на местные дороги.

Через департамент капитального строительства, господин Куцый получил уже более 32 миллионов гривен откатов", – сказано в сообщении.

Кроме того, как утверждает блогер, глава получает 25 тысяч долларов каждый месяц от народного депутата Антона Киссе. Его первый заместитель Овечкин получает 10 тысяч евро. Ванаш и Свичинский получают 5 тысяч евро и 3 тысячи евро.

"А сегодня они просто посмеялись над всей Одесской областью еще и ценой наших детей. Эти две мрази в траур смеются и проводят совещание детской рады при Одесской обладминистрации. Мой президент Владимир Зеленский вы не ослышались. Они собрали по развитию советоваться с детками, 3-5 классов…не с интеллигенцией, не с украинскими защитниками и патриотами, не с экологами, которые 3 месяц не могут попасть на прием, не с активистами, на которых проходят нападения...список можно продолжать бесконечно.

Они, Владимир Александрович, просто мрази, которые от вашего имени обирают нас как липок! Уберите этих мразей с должностей, или они вас просто уничтожат. Уважаемые одесситы, вам все ок? За таких тварей мы очищали в мае 2014 область?", – возмутился блогер.

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