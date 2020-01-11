Отримує відкати та не займається регіоном: одесити звернулися до Зеленського через нового голову ОДА

В Одеській області звернулися до президента Володимира Зеленського зі скаргами на новообраного голову ОДА Максима Куцого, який нібито вкрай рідко відвідує регіон, досі не змінив там кадрову політику та отримує відкати від депутатів.

Пост зі зверненням до президента з'явився на сторінці у Facebook місцевого блогера Мирка Климченка. За його словами, за три місяці губернатор "не зробив зовсім нічого". Він зазначив, що Куций є киянином, а своїми заступниками призначив людей з Харкова та Львова – Дениса Ванаша та В'ячеслава Овечкіна.

Він повідомив, що Куцого "не існує на порядку денному Одеської області", оскільки більшу частину часу він проводить у Києві з сім'єю. У саму область губернатор виїжджав лише кілька разів.

В Одесі незадоволені головою ОДА Максимом Куцим

"Ця людина не змінила кадрову політику в ОДА, від слова зовсім... Всім так і продовжують керувати голова облради Сергій Паращенко від БПП і сепаратист Антон Кіссе. Він поставив на чолі патронатної служби пана Мусієнка – ексголову Болградської РДА від БПП, якого ви, до речі, звільнили з посади. Він призначає керівниками РДА колишніх регіоналів і опоблоковців, яких йому нав'язують місцеві нашекраєвські еліти", – написав блогер.

Климченко розповів, що за три місяці Куций так і не презентував стратегію розвитку області.

"Відбувається повний саботаж зі створення ОТГ, ба більше, усім процесом заправляє ставленик сепаратиста Кіссе, штабскапітан Овечкін, він же заступник Куцого", – зазначив він.

Блогер додав, що все ж "є сфери, в яких очільник ОДА досяг успіху".

"Пан голова дуже швидко розібрався, на чому заробити гроші. Він прекрасно закриває очі на те, що вже другий тиждень у нас в області не працюють вагові та 60-тонні машини їздять сотнями без копійки штрафів. Штрафи, звісно ж, є, але йдуть вони не в бюджет, а в абонплату, яку він збирає.

Через свого заступника Овечкіна, Куций отримує відкати із закупівлі медичного обладнання, того самого яке закуповував ще минулий губернатор разом зі своїм заступником Свічинським, який і став хорошим зв'язковим і зберігачем інституційно-корупційному пам'яті", – сказав він.

Климченко також звернув увагу на проблему з дорогами на Одещині.

"Дороги – окрема тема, якою також займається штабскапітан-перший заступник Овечкін. Уже зараз обладміністрація збирає шляховиків і підрядників, щоб виторгувати мільйонні відкати від більш ніж мільярда бюджетних коштів, передбачених на місцеві дороги.

Через департамент капітального будівництва, пан Куций отримав вже більше 32 мільйонів гривень відкатів", – сказано у повідомленні.

Крім того, як стверджує блогер, глава отримує 25 тисяч доларів щомісяця від народного депутата Антона Кіссе. Його перший заступник Овечкін отримує 10 тисяч євро. Ванаш і Свічинський отримують 5 тисяч євро і 3 тисячі євро.

"А сьогодні вони просто посміялися над усією Одеською областю ще й ціною наших дітей. Ці дві мерзоти в траур сміються і проводять нараду дитячої ради при Одеській обладміністрації. Мій президент Володимир Зеленський ви не помилилися. Вони зібрали по розвитку радитися з дітками, 3-5 класів ... не з інтелігенцією, не з українськими захисниками і патріотами, не з екологами, які третій місяць не можуть потрапити на прийом, не з активістами, на яких відбуваються напади... список можна продовжувати нескінченно.

Вони, Володимире Олександровичу, просто мерзоти, які від вашого імені обдирають нас, як липок! Заберіть цих мразот із посад, інакше вони вас просто знищать. Шановні одесити, вам все ок? За таких тварюк ми очищали в травні 2014 року область?" – обурився блогер.

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