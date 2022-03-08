'Одесса - наша жизнь, мы будем стоять насмерть!' Мэр Труханов заявил, что город не дадут захватить

Глава Одесского городского совета Геннадий Труханов обратился к жителям города со срочным обращением. Он заверил их, что военные и добробаты территориальной обороны будут стоять насмерть, чтобы защитить Жемчужину у моря и не сдадут ее оккупантам из России.

Заявление мэра передает "Думская". Труханов подчеркнул, что не представляет своей жизни без Одессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я родился и вырос в Одессе, я здесь работаю и живу. У меня две дочки и два внука и конечно, грубо говоря, кроме Одессы у нас ничего нет. Это вся наша родина, с ней связано все и мы будем стоять здесь до конца", – указал одесский мэр.

Труханов также поблагодарил международных союзников и дипломатов, которые оказывают мощную поддержку Одессе и Украине в целом. Градоначальник убежден, что эти механизмы позволят родному городу выстоять и победить противника.

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