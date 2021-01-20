На Одесщине в небе заметили удивительное явление. Фото

Алексей Титофф Фото 05:15, 20.01.2021

В Черноморске Одесской области в ночь на 19 января местные жители наблюдали удивительное атмосферное явление – световые (солнечные) столбы.

Как сообщает опубликовал Телеграм-канал Chornomorsk, это природное явление можно наблюдать при очень низких температурах.

"Данный̆ оптический̆ эффект возникает, когда свет от наземных источников (например, фонарей) отражается на ледяных кристаллах, находящихся в воздухе", – отмечено в сообщении.

Световые столбы в небе над Черноморском
Телеграм-канал Chornomorsk
Световые столбы над Черноморском
Телеграм-канал Chornomorsk

Отметим, что ранее такие же световые столбы наблюдались в небе над Запорожьем.

Эффект, который называется световые столбы
Телеграм-канал Chornomorsk
Световые или же солнечные столбы
Телеграм-канал Chornomorsk

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Одесса Фото

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