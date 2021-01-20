На Одещині в небі помітили вражаюче явище. Фото

Олексій Тітофф Фото 05:15, 20.01.2021

У Чорноморську Одеської області в ніч на 19 січня місцеві жителі спостерігали вражаюче атмосферне явище – світлові (сонячні) стовпи.

Як повідомляє опублікував телеграм-канал Chornomorsk, це природне явище можна спостерігати при дуже низьких температурах.

"Данний̆ оптіческій̆ ефект виникає, коли світло від наземних джерел (наприклад, ліхтарів) відбивається на крижаних кристалах, що знаходяться в повітрі", – відмічено в повідомленні.

Світлові стовпи в небі над Чорноморському
Телеграм-канал Chornomorsk
Світлові стовпи над Чорноморському
Телеграм-канал Chornomorsk

Відзначимо, що раніше такі ж світлові стовпи спостерігалися в небі над Запоріжжям.

Ефект, який називається світлові стовпи
Телеграм-канал Chornomorsk
Світлові або ж сонячні стовпи
Телеграм-канал Chornomorsk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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