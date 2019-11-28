Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса

Сайлент Хілл на березі моря: опубліковані фантастичні фото Одеси в полоні туману

2.4т
Читати матеріал російською

В Одесі першу половину дня 28 листопада тримався дуже густий туман. Видимість на дорогах міста не перевищувала й тридцяти метрів.

Водночас одеські фотографи постаралися відобразити фантастичну красу туманної Одеси. Їх фотографії розміщені на офіційному сайті мерії міста (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Сувора краса: в Одесі на морі вирує шторм. Фоторепортаж
Пам'ятник Дюку Рішельє в Одесі

Пам'ятник Дюку Рішельє в Одесі

omr.gov.ua

"Сьогоднішній туман ніби занурив Одесу в стан крихкості і невагомості. Томний стан природи мимоволі передається одеситам, які не поспішаючи йдуть напівпрозорими вулицями, намагаючись не порушити особливу тишу і чарівність дня", – поетично розповіли в мерії про ранкове явище природи.

Пам'ятник Катерині Другій і Засновникам Одеси

Пам'ятник Катерині Другій і Засновникам Одеси

omr.gov.ua

Потьомкінські сходи в Одесі

Потьомкінські сходи в Одесі

omr.gov.ua

Одеський Морський вокзал

Одеський Морський вокзал

omr.gov.ua

Одеса в тумані

Одеса в тумані

omr.gov.ua

Одеса в тумані

Одеса в тумані

omr.gov.ua

Одеса в тумані

Одеса в тумані

omr.gov.ua

Ланжеронівська вулиця в Одесі

Ланжеронівська вулиця в Одесі

omr.gov.ua

Одеський театр опери та балету

Одеський театр опери та балету

omr.gov.ua

Думська площа в Одесі

Думська площа в Одесі

omr.gov.ua

Приморський бульвар в Одесі

Приморський бульвар в Одесі

omr.gov.ua

Воронцовський провулок в Одесі

Воронцовський провулок в Одесі

omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, неймовірні фотографії осінньої Одеси підкорили мережу. Користувачі порівнювали їх з листівками.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Унитазцы а вы какое отношение к русской Одессе имеете? То что вы их сжигали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Михайлов Виталий, Дятел, Одесса Украинский город. Был, есть и будет. А ты чмо, хоть на дерьмо изойди )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Обычный туман
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги