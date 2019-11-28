Сайлент Хілл на березі моря: опубліковані фантастичні фото Одеси в полоні туману

В Одесі першу половину дня 28 листопада тримався дуже густий туман. Видимість на дорогах міста не перевищувала й тридцяти метрів.
Водночас одеські фотографи постаралися відобразити фантастичну красу туманної Одеси. Їх фотографії розміщені на офіційному сайті мерії міста (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Пам'ятник Дюку Рішельє в Одесі
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"Сьогоднішній туман ніби занурив Одесу в стан крихкості і невагомості. Томний стан природи мимоволі передається одеситам, які не поспішаючи йдуть напівпрозорими вулицями, намагаючись не порушити особливу тишу і чарівність дня", – поетично розповіли в мерії про ранкове явище природи.
Пам'ятник Катерині Другій і Засновникам Одеси
omr.gov.ua
Потьомкінські сходи в Одесі
omr.gov.ua
Одеський Морський вокзал
omr.gov.ua
Одеса в тумані
omr.gov.ua
Одеса в тумані
omr.gov.ua
Одеса в тумані
omr.gov.ua
Ланжеронівська вулиця в Одесі
omr.gov.ua
Одеський театр опери та балету
omr.gov.ua
Думська площа в Одесі
omr.gov.ua
Приморський бульвар в Одесі
omr.gov.ua
Воронцовський провулок в Одесі
omr.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, неймовірні фотографії осінньої Одеси підкорили мережу. Користувачі порівнювали їх з листівками.
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