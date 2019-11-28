Сайлент Хілл на березі моря: опубліковані фантастичні фото Одеси в полоні туману

В Одесі першу половину дня 28 листопада тримався дуже густий туман. Видимість на дорогах міста не перевищувала й тридцяти метрів.

Водночас одеські фотографи постаралися відобразити фантастичну красу туманної Одеси. Їх фотографії розміщені на офіційному сайті мерії міста (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пам'ятник Дюку Рішельє в Одесі omr.gov.ua

"Сьогоднішній туман ніби занурив Одесу в стан крихкості і невагомості. Томний стан природи мимоволі передається одеситам, які не поспішаючи йдуть напівпрозорими вулицями, намагаючись не порушити особливу тишу і чарівність дня", – поетично розповіли в мерії про ранкове явище природи.

Пам'ятник Катерині Другій і Засновникам Одеси omr.gov.ua

Потьомкінські сходи в Одесі omr.gov.ua

Одеський Морський вокзал omr.gov.ua

Одеса в тумані omr.gov.ua

Одеса в тумані omr.gov.ua

Одеса в тумані omr.gov.ua

Ланжеронівська вулиця в Одесі omr.gov.ua

Одеський театр опери та балету omr.gov.ua

Думська площа в Одесі omr.gov.ua

Приморський бульвар в Одесі omr.gov.ua

Воронцовський провулок в Одесі omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, неймовірні фотографії осінньої Одеси підкорили мережу. Користувачі порівнювали їх з листівками.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал