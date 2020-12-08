Одесити про місцеву COVID-лікарню: не вистачає людей, щоб виносити тіла померлих

Медики міської лікарні Одеси №5, яка приймає хворих на коронавірус, не встигають підходити навіть до живих людей, не те, що виносити тіла померлих.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL щодо ситуації з епідемією в регіоні. Говориться саме про ту лікарню, де тіла померлих лежать поруч із живими, а медперсонал не встигає їх виносити.

"У 5-ій поки погано, нічого не вирішилося. Пацієнтам досі дають списки з ліками, концентраторів не вистачає, за киснем черги. Найбільша проблема – нестача персоналу. Навіть до живих не встигають підходити, а винести тіло – це щонайменше три людини. Їх просто немає", – пояснила одеська волонтерка Катерина Ножевнікова.

Цю інформацію в коментарях на соціальних сторінках у Facebook підтверджують пацієнти, які лікуються або лікувалися там.

"Усе це правда! Прямо біля аптеки труп пролежав з 6:00 до 13:00! Потім прямо в нашому відділенні дорогою в туалет теж пів дня пролежав. На третьому поверсі в туалеті чоловік помер, лежав там теж пів дня!!! Вчора познайомилися – сьогодні його немає. Медперсоналу катастрофічно не вистачає", – написала одеситка Лариса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеська первинка медичної допомоги, як і місцеві лікарні, захлинаються від кількості хворих на коронавірус.