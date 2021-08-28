Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Одесса
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Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда

В Нацполиции сообщили, что двое жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей".

Фото новости на сайте Нацполиции:

Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда
Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда
Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда
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Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.

"Суда еще не было, а полиция уже заявила о "мере пресечения в виде содержания под стражей" для двух ветеранов войны – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбуша, которым сегодня прокуроры только вручили подозрения. Фактически власть расписалась в своих планах насчет парней без суда и следствия", — прокомментировал такие действия лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий.

В партии считают, что теперь допрос и суд – "лишь формальность в этом политическом заказном деле". И анонсируют брифинг тех самых "арестованных" ветеранов 30 августа под Печерским управлением полиции.

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