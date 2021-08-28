Нацполиция сообщила об аресте членов Нацкорпуса еще до назначения даты суда

В Нацполиции сообщили, что двое жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа, а суд якобы назначил им "меру пресечения в виде содержания под стражей".

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Позже оказалось, что "арестованным" ветеранам только вручили подозрения и назначили допрос на 30 августа в Киеве.

"Суда еще не было, а полиция уже заявила о "мере пресечения в виде содержания под стражей" для двух ветеранов войны – Дмитрия Кухарчука и Олега Довбуша, которым сегодня прокуроры только вручили подозрения. Фактически власть расписалась в своих планах насчет парней без суда и следствия", — прокомментировал такие действия лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий.

В партии считают, что теперь допрос и суд – "лишь формальность в этом политическом заказном деле". И анонсируют брифинг тех самых "арестованных" ветеранов 30 августа под Печерским управлением полиции.