'Наш край' провел митинг под апелляционным админсудом в Одессе

Под стенами Пятого апелляционного административного суда состоялась акция протеста кандидатов в депутаты Одесского областного совета от партии "Наш край" и избирателей, отдавших за них голоса. Митингующие требовали справедливого и беспристрастного рассмотрения жалобы на решение суда первой инстанции, который не признал факт фальсификаций на выборах. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Участники митинга пришли с плакатами "Не дадим украсть выбор жителей Одесчины" и "Лишить статуса судьи за фальсификации". Они требовали от суда справедливого рассмотрения апелляционной жалобы на решение Одесского окружного административного суда. Последний уже дважды отказывался принимать во внимание предоставленные доказательства фальсификации результатов выборов в областной совет председателем и членами Одесской областной территориальной избирательной комиссией.

"По всей нашей стране ситуация такая же, как в Одесской области. В Киевской области мы отстаиваем голоса в Фастове, где также украли больше тысячи голосов. В Одесской области оппозиция объединилась с коалицией против "Нашего края". Они не хотят, чтобы "Наш край" был представлен в областном совете, потому что партия реально помогает людям, с людьми и ради людей. Если нас боятся, то мы идем верным путем. Мы намерены отстаивать каждый голос", – заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

В свою очередь народный депутат Украины Борис Приходько заявил, что от суда не требуется ничего особенного, а лишь соблюдать закон.

"В Одесской области творится беспредел. При реальном результате 5,16% у "Нашего края" оказалось 4,98%. Фактически украли тысячу голосов. Решение очень простое: возьмите и сравните протоколы. Это можно сделать вытребовав оригиналы протоколов в Одесской областной территориальной избирательной комиссии", – подчеркнул нардеп.

Комментируя ситуацию вокруг фальсификации выборов в Одесский облсовет, сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Антон Киссе заявил, что беспределом занимается ряд судей.

"Или их запугали, или что-то другое... Мы призываем коллегию, которая рассматривает дело, поступать по закону. Произвола не допустим, будем действовать последовательно и до победного конца", – заявил сопредседатель партии "Наш край".

Напомним, Одесская областная территориальная избирательная комиссия затягивала с оглашением результатов выборов. Партия "Наш край" публиковала доказательства того, что председатель и члены комиссии умышленно искажали результаты голосования при переносе данных из протоколов сельских, поселковых и городских территориальных избирательных комиссий в итоговый протокол областной ТИК для того, чтоб занизить результат и лишить партию "Наш край" законного права быть представленной в Одесской областном совете.

По результатам параллельного подсчёта голосов партия "Наш край" набрала 29309 или 5,16% голосов избирателей, преодолевая пятипроцентный барьер. Эти данные подтверждаются копиями протоколов с мокрыми печатями. Но после махинаций Одесской областной ТИК и странного "компьютерного вируса", о котором заявляли в комиссии, "Наш край" недосчитался 1050 голосов, а объявленный официальный результат стал 4,98%.