'Наш край' провів мітинг під апеляційним адмінсудом в Одесі

Під стінами П'ятого апеляційного адміністративного суду відбулася акція протесту кандидатів у депутати Одеської обласної ради від партії "Наш край" і виборців, які віддали за них голоси. Мітингувальники вимагали справедливого і неупередженого розгляду скарги на рішення суду першої інстанції, який не визнав факт фальсифікацій на виборах. Про це повідомляє видання "Українські новини".

Учасники мітингу прийшли з плакатами "Не дамо вкрасти вибір жителів Одещини" і "Позбавити статусу судді за фальсифікації". Вони вимагали від суду справедливого розгляду апеляційної скарги на рішення Одеського окружного адміністративного суду. Останній вже двічі відмовлявся брати до уваги надані докази фальсифікації результатів виборів до обласної ради головою і членами Одеської обласної територіальної виборчої комісії.

"По всій нашій країні ситуація така ж, як в Одеській області. В Київській області ми відстоюємо результати в Фастові, де також вкрали більше тисячі голосів. В Одеській області опозиція об'єдналася з коаліцією проти "Нашого краю". Вони не хочуть, щоб "Наш край" був представлений в обласній раді, тому що партія реально допомагає людям, з людьми і заради людей. Якщо нас бояться, то ми йдемо вірним шляхом. ми маємо намір відстоювати кожен голос", – заявив співголова партії "Наш край", народний депутат Сергій Шахов.

У свою чергу народний депутат України Борис Приходько заявив, що від суду не вимагають нічого особливого, а лише дотримуватися закону.

"В Одеській області твориться беззаконня. При реальному результаті 5,16% у "Нашого краю" виявилося 4,98%. Фактично вкрали тисячу голосів. Рішення дуже просте: візьміть і порівняйте протоколи. Це можна зробити, витребувавши оригінали протоколів в Одеській обласній територіальній виборчій комісії", – підкреслив нардеп.

Коментуючи ситуацію навколо фальсифікації виборів до Одеської облради, співголова партії "Наш край", народний депутат України Антон Кіссе заявив, що свавіллям займається ряд суддів.

"Або їх залякали, або щось інше... Ми закликаємо колегію, яка розглядає справу, чинити за законом. Свавілля не допустимо, будемо діяти послідовно і до переможного кінця", – заявив співголова партії "Наш край".

Нагадаємо, Одеська обласна територіальна виборча комісія затягувала з оголошенням результатів виборів. Партія "Наш край" публікувала докази того, що голова і члени комісії навмисне спотворювали результати голосування при перенесенні даних з протоколів сільських, селищних і міських територіальних виборчих комісій до підсумкового протоколу обласної ТВК для того, щоб знизити результат і позбавити партію "Наш край" законного права бути представленою в Одеській обласній раді.

За результатами паралельного підрахунку голосів партія "Наш край" набрала 29309 або 5,16% голосів виборців, долаючи п'ятивідсотковий бар'єр. Ці дані підтверджуються копіями протоколів з мокрими печатками. Але після махінацій Одеської обласної ТВК і дивного "комп'ютерного вірусу", про який заявляли в комісії, "Наш край" недорахувався 1050 голосів, а оголошений офіційний результат склав 4,98%.