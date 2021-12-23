На Одесщине патрульные разбили служебное авто в столкновении с BMW: видео момента

В гороже Измаил Одесской области 22 декабря столкнулись автомобиль BMW X5 и Renault Duster патрульной полиции. В ДТП пострадали пассажир первого авто и двое правоохранителей.

Авария произошла на пересечении улиц Бендерской и Савицкого. Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первые кадры с места ДТП сняли пассажиры BMW. На них видно, что после удара автомобиль врезался в стену дома. В то время как патрульное авто развернуло посреди дороги.

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Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Пострадали и находившиеся в них люди.

В частности, пассажирку BMW госпитализировали с травмой ноги. Водителя же этого автомобиля спасла подушка безопасности, сработавшая в момент аварии.

В больницу доставили также двух копов, которые находились в служебном автомобиле.

В то же время видео с камер наблюдения свидетельствует, что авария могла произойти именно по их вине, пишет "Телеграф". Оказалось, что патрульные на Renault Duster проигнорировали знак "уступи дорогу" и попытались проскочить перед BMW.

По данным Патрульной полиции Украины, в январе-декабре 2021 года в Одесской области зарегистрировали 15 025 аварий, в том числе 1325 с травмированными и/или погибшими. Эти ДТП унесли жизни 136 человек, а 1549 в них пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря на трассе Одесса – Николаев произошла смертельная авария. Водитель легковушки ВАЗ погиб в результате столкновения его авто с грузовиком DAF.