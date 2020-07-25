Эскадра кораблей НАТО зашла в порт Одессы. Фото

В субботу, 25 июля, утром сразу пять кораблей НАТО зашли в одесский порт.

Как пишет "Думская", корабли принимали участие в украинско-американских учениях Sea Breeze 2020.

Первыми ошвартовались в военно-морской базе "Юг" корветы – румынский "Контрадмирал Себастиан" и болгарский "Бодрый". Затем в порт прибыли испанский F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария".

"Все корабли уже не раз гостили в Одессе кроме испанца, который впервые в Черном море и в Одессе", – говорится в сообщении.

Экипаж испанского флагмана на этих учениях отличился – летчики сумели провести успешную спасательную операцию по доставке травмированного американского моряка с эсминца "Портер" DDG78 на Школьный аэродром Одессы.

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Корабли НАТО зашли в Одессу dumskaya.net

Корабли НАТО зашли в Одессу dumskaya.net

Корабли НАТО зашли в Одессу dumskaya.net

Корабли НАТО зашли в Одессу dumskaya.net

Корабли НАТО зашли в Одессу dumskaya.net

Как писал OBOZREVATEL, юбилейные, 20-е учения Sea Breeze 2020 проходят в Черном море с 20 июля.