Ескадра кораблів НАТО зайшла в порт Одеси. Фото

У суботу, 25 липня, вранці відразу п'ять кораблів НАТО зайшли в одеський порт.

Як пише "Думская", кораблі брали участь в українсько-американських навчаннях Sea Breeze 2020.

Першими ошвартувалися у військово-морській базі "Південь" корвети – румунський "Контр-адмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Потім в порт прибули іспанський F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдірім" і румунський F222 "Регіна Марія".

"Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі", – йдеться в повідомленні.

Екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію з доставки травмованого американського моряка з есмінця "Портер" DDG78 на Шкільний аеродром Одеси.

Кораблі простоять в Одесі до 28 липня.

Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net

Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net

Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net

Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net

Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net

Як писав OBOZREVATEL, ювілейні, 20-е вчення Sea Breeze 2020 проходять в Чорному морі з 20 липня.