Ескадра кораблів НАТО зайшла в порт Одеси. Фото
Навчання Sea Breeze 2020 підійшли до фіналу.
У суботу, 25 липня, вранці відразу п'ять кораблів НАТО зайшли в одеський порт.
Як пише "Думская", кораблі брали участь в українсько-американських навчаннях Sea Breeze 2020.
Першими ошвартувалися у військово-морській базі "Південь" корвети – румунський "Контр-адмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий". Потім в порт прибули іспанський F101 "Альваро де Базан", турецький F243 "Йилдірім" і румунський F222 "Регіна Марія".
"Всі кораблі вже не раз гостювали в Одесі крім іспанця, який вперше в Чорному морі і в Одесі", – йдеться в повідомленні.
Екіпаж іспанського флагмана на цих навчаннях відзначився – льотчики зуміли провести успішну рятувальну операцію з доставки травмованого американського моряка з есмінця "Портер" DDG78 на Шкільний аеродром Одеси.
Кораблі простоять в Одесі до 28 липня.
Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net
Кораблі НАТО зайшли в Одесу dumskaya.net
Як писав OBOZREVATEL, ювілейні, 20-е вчення Sea Breeze 2020 проходять в Чорному морі з 20 липня.