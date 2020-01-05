Замешан в "схемах Януковича": всплыли скандальные факты о затонувшем в Одессе танкере

Затонувший в Одессе 22 ноября танкер Delfi участвовал в схемах по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов, организованных окружением беглого президента Виктора Януковича.

Корабль фигурирует в двух резонансных уголовных производствах по шести статьям Уголовного Кодекса, пишет издание "Думская" (чтобы посмотреть фото с места кораблекрушения, доскролльте страницу до конца).

Затонувший в Одессе танкер причастен к схемам Януковича

Судовладельцем потерпевшего крушение танкера в акте Морской службы указана британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом – Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема. Стремительная смена судовладельцев, очевидно, связана с попыткой спрятать концы в воду.

По данным "Думской", обе бирмингемские компании, как и сам танкер, фигурируют в уголовном производстве №12016160000000042, открытом еще 27 января 2016 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 УК Украины – "Присвоение средств", "Служебная халатность", "Злоупотребление властью или служебными полномочиями", "Служебный подлог", "Мошенничество", "Контрабанда".

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 годов близкая к семье экс-президента Виктора Януковича бизнес-группа Сергея Курченко организовала схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер Delfi. Во время обыска, который был проведен в апреле 2017 года в измаильском офисе одной из компаний, аффилированных с группой Курченко, следователи обнаружили листы бумаги с оттисками печатей М/Т DELFI IMO 8866266", "ATENIA HOLDINGS LIMITED", "FRIO FONDO LP".

Источник "Думской" в правоохранительных органах отмечает, что танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной "бензоколонкой" — плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

Затонувший в Одессе танкер причастен к схемам Януковича

Тысячи одесситов приходят на место кораблекрушения для селфи

Тысячи одесситов приходят на место кораблекрушения для селфи

Тысячи одесситов приходят на место кораблекрушения для селфи

Тысячи одесситов приходят на место кораблекрушения для селфи

Тысячи одесситов приходят на место кораблекрушения для селфи

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