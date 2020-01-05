Замішаний у "схемах Януковича": спливли скандальні факти про затонулий в Одесі танкер

Затонулий в Одесі 22 листопада танкер Delfi брав участь в схемах з контрабандного ввезення на територію України нафтопродуктів, організованих оточенням президента-втікача Віктора Януковича.

Корабель фігурує у двох резонансних кримінальних провадженнях за шістьма статтями Кримінального Кодексу, пише видання "Думська" (щоб подивитися фото з місця аварії корабля, доскрольте сторінку до кінця).

Затонулий в Одесі танкер причетний до схем Януковича

Судновласником танкера, який зазнав аварії, в акті Морський служби вказана британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17. До цього чиновники називали власниками інші англійські юридичні особи: спочатку в офіційних повідомленнях фігурувала фірма з Бірмінгема Atenia Holding Ltd, потім – Frio Fondo LP, теж з Бірмінгема. Стрімка зміна судновласників, очевидно, пов'язана зі спробою сховати кінці в воду.

За даними "Думській", обидві Бірмінгемського компанії, як і сам танкер, фігурують в кримінальному провадженні №12016160000000042, відкритому ще 27 січня 2016 року по ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України – "Привласнення коштів", "Службова недбалість", "Зловживання владою або службовими повноваженнями", "Службове підроблення", "Шахрайство", "Контрабанда".

Згідно з матеріалами справи, протягом 2012-2014 років близька до сім'ї експрезидента Віктора Януковича бізнес-група Сергія Курченко організувала схему по контрабандному ввезенню на територію України нафтопродуктів. Їх оформляли як транзитний вантаж або навіть як продукцію Одеського нафтопереробного заводу, хоча насправді продавали тут. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, зборів та платежів. У схемі були задіяні службові особи цілого ряду приватних підприємств, посадові особи державних органів, в тому числі співробітники митниці, а також десятки судів. Серед них був і танкер Delfi. Під час обшуку, який був проведений в квітні 2017 року в ізмаїльському офісі однієї з компаній, афілійованих із групою Курченко, слідчі виявили аркуші паперу з відтисками печаток М / Т DELFI IMO 8866266 "," ATENIA HOLDINGS LIMITED "," FRIO FONDO LP ".

Джерело "Думській" в правоохоронних органах зазначає, що танкер брав участь в контрабандних перевезеннях до 2018 року, поки не пошкодив машину, ставши несамохідних. Тоді судно відбуксирували в нейтральні води быля порту Південний, де воно працювало стаціонарної "бензоколонкою" – плавучим складом для нафтопродуктів, в тому числі контрабандних.

Затонулий в Одесі танкер причетний до схем Януковича

Тисячі одеситів приходять на місце аварії корабля для селфі

Тисячі одеситів приходять на місце аварії корабля для селфі

Тисячі одеситів приходять на місце аварії корабля для селфі

Тисячі одеситів приходять на місце аварії корабля для селфі

Тисячі одеситів приходять на місце аварії корабля для селфі

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