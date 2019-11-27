В Одесу запустили два додаткових потяги на свята: коли і звідки

На новорічні та різдвяні свята в Одесу призначили два додаткових потяги.

Пасажирські потяги курсуватимуть зі Львова та Києва. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

Додаткові поїзди з Києва пустять до Одеси 29 грудня і 4 січня. З Києва потяг відправлятиметься о 7:53, а прибуватиме о 18:22. Відправлення з Одеси о 11:03, прибуття – о 20:31.

Додаткові потяги в Одесу ua.news

Потяги зі Львова до Одеси пустять частіше – 22, 27, 30 грудня та 2 січня. Відправлення зі Львова о 09:40, прибуття – о 20:23. Поїзд з Одеси відправлятиметься о 10:18, а прибуватиме – о 21:05.

Згідно сервісу онлайн-купівлі квитків "Укрзалізниці", вартість проїзду за маршрутом Львів-Одеса становитиме 850 гривень в купе і 2 тисячі гривень в люксі, а в поїзді Київ-Одеси 796 гривень і 1960 гривень відповідно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пасажири поїзда Харків-Одеса піддалися навалі тарганів. Ними було заповнене все купе.

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