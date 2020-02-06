В Одесской области сотни автомобилей попали в снежный плен. Фото

Десятки автомобилей попали в снежный плен на дорогах Одесской области после сильного снегопада.

По состоянию на 16:00 часов 6 февраля спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В частности, на автодороге Сарата-Кулевча спасатели с помощью буксировочного троса вытащили из сугробов несколько застрявших автомобилей.

Аналогичные случаи произошли и на автодорогах Рени - Лиманское, Белгород-Днестровский - Монаши, Измаил - Старая Некрасовка.

На автотрассе Измаил - Богатое, на участке в районе села Сафяны в снежную ловушку попали сразу много автомобилей. Спасатели вытащили их из снежных заносов и собрали в одну колонну для дальнейшего следования.

Спасатели отмечают, что в результате инцидентов погибших и пострадавших нет.

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

На Одесщине автомобили попали в снежную ловушку ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, утром 6 февраля на трассе в Одесской области перевернулся пассажирский автобус с людьми, который следовал по маршруту Киев-Одесса.

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