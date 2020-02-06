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7 лютого • оновлено в 09:14
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В Одеській області сотні автомобілів потрапили в сніговий полон. Фото

2.3т
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Десятки автомобілів потрапили в сніговий полон на дорогах Одеської області після сильного снігопаду.

Станом на 16:00 годину 6 лютого рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди, повідомляє пресцентр ГУ ДСНС України в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

Зокрема, на автодорозі Сарата-Кулевча рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягли із заметів кілька застряглих автомобілів.

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Аналогічні випадки сталися і на автодорогах Рені - Лиманське, Білгород-Дністровський - Монаші, Ізмаїл - Стара Некрасівка.

На автотрасі Ізмаїл - Багате, на ділянці в районі села Саф'яни в снігову пастку потрапило відразу багато автомобілів. Рятувальники витягли їх із снігових заметів та зібрали в одну колону для подальшого прямування.

Рятувальники зазначають, що в результаті інцидентів загиблих і постраждалих немає.

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

На Одещині автомобілі потрапили в снігову пастку

ГУ ДСНС України в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вранці 6 лютого на трасі в Одеській області перекинувся пасажирський автобус з людьми, який слідував за маршрутом Київ-Одеса.

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Місце
Україна Одеса
Теги
погода снігопад ДТП в Одесі
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