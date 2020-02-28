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28 февраля • обновлено в 13:03
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В Одессе чиновники-автохамы заблокировали движение трамваев. Видео

2.3т
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В Одессе длинная вереница автохамов на дорогих иномарках на время заблокировала движение трамваев маршрута №18.

Инцидент произошел утром 28 февраля на улице Канатной прямо напротив административного корпуса Одесской облгосадминистрации. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Думская (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе автохамы заблокировали движение трамваев

В Одессе автохамы заблокировали движение трамваев

Наиболее "отличился" водитель белого внедорожника Range Rover. Он нарушил сразу несколько пунктов правил дорожного движения и бросил свой автомобиль на пешеходной зебре.

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Очевидцы отмечают, что водители-"автохамы" преимущественно работают в админздании ОГА, и подобная ситуация повторяется в данном месте почти каждый день. В то же время полиция на это не реагирует.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе автохам поплатился за парковку на тротуаре тем, что его автомобиль ушел под землю.

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Место
Украина Одесса
Теги
автохам новости Одессы
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