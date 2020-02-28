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28 лютого • оновлено в 13:06
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В Одесі чиновники-автохами заблокували рух трамваїв. Відео

2.3т
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В Одесі безліч автохамів на дорогих іномарках на час заблокували рух трамваїв маршруту №18.

Інцидент стався вранці 28 лютого на вулиці Канатній прямо навпроти адміністративного корпусу Одеської обласної державної адміністрації. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі Думська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі автохами заблокували рух трамваїв

В Одесі автохами заблокували рух трамваїв

Найбільш "відзначився" водій білого позашляховика Range Rover. Він порушив відразу кілька пунктів правил дорожнього руху і кинув свій автомобіль на пішохідній зебрі.

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Очевидці відзначають, що водії-"автохами" переважно працюють в адмінбудівлі ОДА, і подібна ситуація повторюється в даному місці майже кожен день. У той же час поліція на це не реагує.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі автохам поплатився за парковку на тротуарі тим, що його автомобіль пішов під землю.

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Місце
Україна Одеса
Теги
автохам новини Одеси
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