В Одессе в транспорте заметили 'голую' парочку: перепутали маршрутку с пляжем. Видео

В Одессе в маршрутке пассажиры повздорили с молодыми людьми, которые ехали в транспорте. Парень ехал в шортах с обнаженным торсом, а девушка была только в купальнике. Пара, вероятно всего, направлялась на пляж.

Видео было опубликовано в Telegaram-канале "Одесса-Инфо". Инцидент произошел в маршрутке №121 Лузановка – Заболотного.

На видео показано, что пассажиры выражали недовольство внешним видом молодых людей, делая им замечания. Между пассажирами произошла словесная перепалка.

"Выходи, ответь за свою жену или кто она тебе такая", – говорил один из мужчин. На что девушка отвечала: "только тронь, сильно умный на словах".

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Также одна из женщин была возмущена приездом таких отдыхающих. "Вы приезжаете сюда и качаете здесь свои права", – говорила она.

После недолгого конфликта молодые люди вышли на своей остановке.

В комментариях мнение пользователей разделилось. Одни писали, что нет ничего такого, что молодежь летом едет в транспорте на море в купальнике. Другим же такое поведение казалось аморальным и непристойным. Также высказывалось мнение, что у них могли просто украли одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев в сети насмешило видео странных "разборок" пассажира и водителя в салоне пустой маршрутки.