В Одессе в ночных клубах массово игнорируют карантин: появились показательные видео

Развлекательные заведения и ночные клубы Одессы массово нарушают карантинные меры, введенные в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ряд роликов, где зафиксировано несоблюдение ограничений, появилась в Telegram-канале Картель. Среди нарушителей Park Residence, пляжный клуб Итака, ночной клуб True Man, Public Beach Club Odessa.

"Вот таких локальных вечеринок в Одессе были сотни. Власть просто ничего не может с этим сделать. Такие же тусовки были и в других регионах и никто их не закрывает. Вы еще спрашиваете почему авторитет власти падает?" – отметили на канале.

"Всем просто "пох&й" на штрафы, во всех договорняк с ментами, местными властями и местными судьями", – добавили в сообщении.

Отмечается, что такие вечеринки, которые посещают множество людей, проходят в городе каждый день и мало кто учитывает запреты властей.

Видео Telegram Картель

Видео Telegram Картель

Видео Telegram Картель

Как сообщал OBOZREVATEL, развлекательные заведения Киева также нарушают карантин. В частности, ночные клубы и дискотеки, которым не позволяли работать после 22:00. Кличко анонсировал проверки.