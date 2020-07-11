В Одесі в нічних клубах масово ігнорують карантин: з'явилися показові відео

Розважальні заклади та нічні клуби Одеси масово порушують карантинні заходи, запроваджені в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Низка роликів, де зафіксовано недотримання обмежень, з'явилася в Telegram-каналі Картель. Серед порушників Park Residence, пляжний клуб Ітака, нічний клуб True Man, Public Beach Club Odessa.

"Ось таких локальних вечірок в Одесі були сотні. Влада просто нічого не може з цим зробити. Такі ж тусовки були і в інших регіонах і ніхто їх не закриває. Ви ще питаєте чому авторитет влади падає?" – зазначили на каналі.

"Всім просто "пох&й" на штрафи, у всіх договірняк з ментами, місцевою владою та місцевими суддями", – додали у повідомленні.

Зазначається, що такі вечірки, які відвідують безліч людей, проходять у місті щодня і мало хто зважає на заборони влади.

Відео Telegram Картель

Відео Telegram Картель

Відео Telegram Картель

Як повідомляв OBOZREVATEL, розважальні заклади Києва також порушують карантин. Зокрема, нічні клуби та дискотеки, яким не дозволяли працювати після 22:00. Кличко анонсував перевірки.