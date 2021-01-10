В Одессе устроили настоящий аншлаг, несмотря на локдаун. Видео

В Одессе, несмотря на то, что в Украине действует локдаун, люди массово посещают развлекательные мероприятия и гуляют толпами на берегу моря.

Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале "Курс Одесса". На кадрах видно, как туристы и местные жители пренебрегают своим здоровьем и не придерживаются карантинных правил (чтобы посмотреть ролики, доскролльте до конца страницы).

Так, на одном из видео видно, как на местном катке катается огромное количество людей. Несмотря на запрет, развлечение для одесситов работает, при этом они сами не держат дистанцию и вряд ли пользуются медицинскими масками.

На другом ролике толпы людей вышли подышать свежим воздухом на берег Черного моря. Видно, что никто из них не соблюдает карантинные правила, а это значит, что местные жители рискуют собственным здоровьем в период локдауна.

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