В Одесі влаштували справжній аншлаг, незважаючи на локдаун. Відео

В Одесі, незважаючи на те, що в Україні діє локдаун, люди масово відвідують розважальні заходи і гуляють натовпами на березі моря.

Відповідні відео опублікували в Telegram-каналі "Курс Одеса". На кадрах видно, як туристи і місцеві жителі нехтують своїм здоров'ям і не дотримуються карантинних правил (щоб подивитися ролики, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на одному з відео видно, як на місцевій ковзанці катається величезна кількість людей. Незважаючи на заборону, розвага для одеситів працює, водночас вони самі не тримають дистанцію і навряд чи користуються медичними масками.

На іншому ролику натовпи людей вийшли подихати свіжим повітрям на берег Чорного моря. Видно, що ніхто з них не дотримується карантинних правил, а це означає, що місцеві жителі ризикують власним здоров'ям у період локдауну.

Як повідомляв OBOZREVATEL: