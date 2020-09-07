В Одесі влаштували ажіотаж навколо завершального етапу підняття танкера "Делфі". Фото

В Одесі 6 вересня чиновники, журналісти та місцеві жителі влаштували ажіотаж навколо завершального етапу по підняттю і відбуксировання затонулого танкера "Делфі".

Протягом дня навколо бункерувальника на пляжі "Дельфін" кружляли буксири, літали дрони, а люди знімали те, що відбувається на телефони і камери, повідомляє "Думская" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на те, що танкер у неділю не підняли, одеські чиновники приїхали на пляж, щоб зробити фото з ним і написати про це в соціальній мережі.

Так, похвалилися роботами в Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, мер Одеси Геннадій Труханов і його заступник Сергій Підгайний.

Чиновники фотографувалися на пляжі. Максим Куций в Facebook

У неділю "Делфі" не підняли. Думська

Труханов присвоїв заслугу в понятті танкера собі. У коментарях під публікацією міністр інфраструктури Владислав Криклій задав питання, яке відношення мер має до робіт. На питання Труханов йому не відповів.

"Ми перейшли до фінального етапу операції з підйому Delfi. В даний момент закінчується відкачка води з танкера. Після того, як судно збалансують, його за допомогою баржі і буксира відбуксирують до Чорноморська. Не сумніваюся в тому, що всі ці роботи можна (і потрібно!) було організувати набагато раніше і не затягувати процес", – написав Труханов.

"Товариш мер, а причому тут ви?" – заперечив Криклій.

Мер Одеси похвалився в соцмережі. Геннадій Труханов в Facebook

Криклій задав питання Трухановому. Геннадій Труханов в Facebook

Танкер "Делфі". Думская

В Одесі влаштували ажіотаж навколо танкера. Думская

Почався завершальний етап робіт з підняття танкера. Думская

Роботи з підняття затонулого танкера. Думская

Навколо танкера кружляли буксири і човни. Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

біля одеського пляжу "Дельфін" 26 серпня майже підняли з моря танкер "Делфі" (Delfi), який затонув ще 21 листопада 2020 року.

Однак вже 3 вересня в Одесі знову трапився розлив нафтопродуктів із затонулого танкера.

6 вересня почали фінальний етап робіт з підняття і відбуксирування танкера "Делфі. Він буде проходити в п'ять кроків.

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