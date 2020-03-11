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11 марта • обновлено в 12:35
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В Одессе ученикам и учителям начали читать лекции о коронавирусе. Фото

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Во всех районах Одессы школьникам и учителям рассказывают, как уберечься от заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Лекции проводят врачи-педиатры и инфекционисты городских поликлиник. Медики информируют о факторах риска заражения новым коронавирусом, путях его передачи, основных симптомах и профилактике, а также предоставляют педагогам рекомендации по предотвращению распространения болезни в организованных коллективах.

В Одессе и области официально пока не зарегистрировано случаев заражения корановирусом COVID-19.

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

omr.gov.ua

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

omr.gov.ua

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

omr.gov.ua

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

omr.gov.ua

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

В Одессе ученикам и учителям читают лекции о коронавирусе

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире. Он начнется уже 12 марта. В столице закроют школы, детские сады, внешкольные и высшие учебные заведения, а также развлекательные центры и кинотеатры.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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