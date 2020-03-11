У всіх районах Одеси школярам і вчителям розповідають, як уберегтися від зараження коронавірусів COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

Лекції проводять лікарі-педіатри та інфекціоністи міських поліклінік. Медики інформують про фактори ризику зараження новим коронавірусів, шляхи його передачі, основні симптоми і профілактику, а також надають педагогам рекомендації щодо запобігання поширенню хвороби в організованих колективах.

В Одесі та області офіційно поки не зареєстровано випадків зараження корановірусом COVID-19.

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввели карантин через поширення коронавируса COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри і кінотеатри.

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