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11 березня • оновлено в 12:37
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В Одесі учням і вчителям почали читати лекції про коронавірус. фото

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У всіх районах Одеси школярам і вчителям розповідають, як уберегтися від зараження коронавірусів COVID-19.

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

Лекції проводять лікарі-педіатри та інфекціоністи міських поліклінік. Медики інформують про фактори ризику зараження новим коронавірусів, шляхи його передачі, основні симптоми і профілактику, а також надають педагогам рекомендації щодо запобігання поширенню хвороби в організованих колективах.

В Одесі та області офіційно поки не зареєстровано випадків зараження корановірусом COVID-19.

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

omr.gov.ua

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

В Одесі учням і вчителям читають лекції про коронавіруси

omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввели карантин через поширення коронавируса COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри і кінотеатри.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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