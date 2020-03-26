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26 марта • обновлено в 14:58
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В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса. Фото

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В Одессе приземлился очередной борт с бойцами ВСУ, которые получили ранения на Востоке Украины. Самолет Ан-26 "Vita" Вооруженных сил Украины доставил на лечение 14 человек.

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами, ранениями глаз и грудной клетки, написал на своей Facebook-странице волонтер Андрей Танцюра (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Встретили борт! 14 ребят...5 тяжелых...У многих минно-взрывные травмы, тяжёлые ранения глаз, грудной клетки", – написал волонтер.

Танцюра призвал всех желающих оказать помощь в лечении раненых солдат писать ему личные сообщения. Госпиталю необходимы как медикаменты, так и расходные материалы.

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

В Одессе спасают тяжелораненых защитников Украины с Донбасса

Facebook / Андрей Танцюра

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает эксплуатировать так называемое Одесское месторождение газа, которое находится в исключительной (морской) экономической зоне Украины в Черном море. Возле работающей газодобывающей станции патрулирует ракетный катер ЧФ РФ.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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