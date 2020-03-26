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26 березня • оновлено в 15:00
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В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу. Фото

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В Одесі приземлився черговий борт з бійцями ЗСУ, які отримали поранення на Сході України. Літак Ан-26 "Vita" Збройних сил України доставив на лікування 14 людей.

П'ятеро з них знаходяться у важкому стані з мінно-вибуховими травмами, пораненнями очей і грудної клітини, написав на своїй Facebook-сторінці волонтер Андрій Танцюра (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Зустріли борт! 14 хлопців . 5 важких . У багатьох мінно-вибухові травми, важкі поранення очей, грудної клітини", – написав волонтер.

Танцюра закликав усіх бажаючих надати допомогу в лікуванні поранених солдатів писати йому особисті повідомлення. Госпіталю необхідні як медикаменти, так і витратні матеріали.

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

В Одесі рятують тяжкопоранених захисників України з Донбасу

Facebook / Андрій Танцюра

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія продовжує експлуатувати так зване Одеське родовище газу, яке знаходиться у виключній (морській) економічній зоні України в Чорному морі. Біля газодобувної станції патрулює ракетний катер ЧФ РФ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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