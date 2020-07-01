В Одессе позеленело море: экологи предостерегли от купания. Фото и видео

В Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет, из-за чего купание в нем может быть опасным.

Об этом сообщило Главное управление Госпродспоживслужбы в Одесской области на странице в Facebook. В сети также публикуют фото и видео со странным явлением, которое повторяется уже не один год именно перед пляжным сезоном (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Черное море зазеленело, что может повлиять на состояние здоровья. Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, которые нагнало ветром, покрасили в зеленое пляжи и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах", – говорится в сообщении.

(Facebook Viknianskiy Nikolay)

По словам экологов, море получило такой странный цвета из-за того, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

"Иными словами, море "зацвело", – добавили в ГУ Госпродспоживслужбы в Одесской области.

(Facebook Viknianskiy Nikolay)

В ведомстве призвали людей избегать купания в такой воде, что особенно касается детей. Ядовитые вещества, которые сопровождают "цветение" морской воды, могут накапливаться в организмах морских обитателей, объясняют специалисты. Поэтому, среди прочего, они также советуют воздержаться от потребления морской рыбы и мидий, которые были выловлены в одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

(Видео с Facebook Viknianskiy Nikolay)

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