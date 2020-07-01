В Одесі позеленіло море: екологи застерегли від купання. Фото і відео

В Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір, через що купання в ньому може бути небезпечним.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області на сторінці у Facebook. У мережі також публікують фото й відео з дивним явищем, яке повторюється вже не один рік саме перед пляжним сезоном (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чорне море зазеленіло, що може вплинути на стан здоров’я. Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, та стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з'явилися величезні жовто-зелені плями. Хвилі, що нагнало вітром, пофарбували у зелене пляжі й самих відпочивальників. До речі, лякає не тільки колір води, а і її запах", – йдеться у повідомленні.

(Facebook Viknianskiy Nikolay)

За словами екологів, море набуло такого дивного кольору через те, що до берега прибилось багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.

"Іншими словами, море "заквітло", – додали в ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

(Facebook Viknianskiy Nikolay)

У відомстві закликали людей уникати купання у такій воді, що особливо стосується дітей. Отруйні речовини, які супроводжують "цвітіння" морської води, можуть накопичуватися в організмах морських мешканців, пояснюють фахівці. Тому, серед іншого, вони також радять утриматися від споживання морської риби та мідій, які було виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах.

(Відео з Facebook Viknianskiy Nikolay)

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