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16 грудня • оновлено в 10:55
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В Одесі посеред зими розквітла калина: вражаючі фото

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Незвичайними наслідками обернулася для Одеси надмірно тепла зима – в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечникова розцвіла калина.

Приголомшливі фотографії квітучих бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані в Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

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"На дворі чи то зима, чи то весна!? Калина пахуча (Viburnum fragrans) на це реагує по-своєму – квітуванням! А ми радіємо, споглядаючи це диво!" – написали в коментарях до фото робітники ботанічного саду.

В Одесі посеред зими розквітла калина

В Одесі посеред зими розквітла калина

Ботанічний сад ОНУ ім. Мечнікова / Facebook

В Одесі посеред зими розквітла калина

В Одесі посеред зими розквітла калина

Ботанічний сад ОНУ ім. Мечнікова /Facebook

В Одесі посеред зими розквітла калина

В Одесі посеред зими розквітла калина

Ботанічний сад ОНУ ім. Мечнікова /Facebook

В Одесі посеред зими розквітла калина

В Одесі посеред зими розквітла калина

Ботанічний сад ОНУ ім. Мечнікова /Facebook

Відзначимо, що зазвичай пахуча калина цвіте навесні. Пік її цвітіння, як правило, припадає на травень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі посеред зими розквітли експериментальні шафрани. Квітка називається "Дорога спеція" і була висаджена для розведення на приморських схилах Одеси.

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