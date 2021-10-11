В Одессе по программе Зеленского отреставрируют областную филармонию

В рамках программы "Большая реставрация", которая является составной частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в Одессе будет отреставрировано одна из самых красивых зданий города, в которой с 1946 года размещается Одесская областная филармония.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий на торжествах по случаю 90-летия филармонии, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Речь идет о здании бывшей Новой купеческой биржи, построенном в 1899 году по эскизному проекту венского архитектора Прохаски, переработанном выдающимся архитектором Бернардацци в стиле итальянской готики. Деревянный потолок зала сделан без единого гвоздя из ливанского кедра, позолочен и расписан. Концертный зал на 1000 мест является одним из лучших в Европе по красоте и акустическими качествами.

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"Президент сдержал свое слово и в рамках реализации его программы "Большая реставрация" начнутся работы по реставрации здания Бернардацци, в котором расположена Одесской областная филармония. Уже состоялся тендер на первоочередные работы. Поэтому убежден, что после реставрации мы будем свидетелями того, как будет сохранена не только архитектура, но и дух и традиции Одесской филармонии", – сказал Гриневецкий.

Напомним, в начале года президент Владимир Зеленский объявил о старте в рамках программы "Большая стройка" отдельной программы "Большая реставрация". Она предусматривает восстановление замков, музеев, театров и других жемчужин исторического и культурного наследия Украины. За три последующих года будет отреставрировано 150 таких объектов.