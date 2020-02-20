В Одесі над морем зняли фантастичне явище: в мережі показали фото

Тепла зима в Одесі має свою плюси, які в змозі заменити відсутність снігу і морозів. В лютневі "+10" багато одеситів раді гарній погоді і знають, що час у моря летить непомітно. Зимові пляжники в Одесі займаються спортом, годують птахів, загоряють і просто шукають в об'єктиви гарні кадри, які, часом, виходять чудовими і без танкера Delfi у хвилеріза.

Під кінець нинішньої зими лютневе повітря над одеським морем прогрілося настільки, що ті, хто гуляє узбережжям, бачать міражі, створювані надводної різницею повітряних температур. Над морем таке природне явище особливо вражає в штиль, коли судна, що стоять на рейді, раптом злітають над горизонтом. Зоровий обман, який ще називають "верхнім міражем", зафіксував на одеському пляжі фотограф Андрій Даниленко, а метеоролог Ігор Кібальчич опублікував яскраві фото на своїй Facebook-сторінці (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

На фотографіях зображені судна, які очікують на рейді заходу в порт. Тільки стоять вони не у воді, а над горизонтом.

В Одесі над морем зняли фантастичне явище Facebook Ігоря Кібальчича

Оптичний обман зору, званий "верхнім міражем" (superior mirage), або міражем далекого бачення, виникає, коли повітря нагрівається від поверхні Землі (в даному випадку від поверхні моря), і з висотою його температура падає. Якщо над шаром прохолодного повітря виявляється більш теплий, сильно розріджений повітряний шар, промені світла, що відбиваються від предметів, описують дугу і повертаються вниз за десятки, навіть, сотні кілометрів від свого джерела. Оптичний обман надає химерні риси і форми об'єктам, які, іноді, навіть здаються перегорнутими "догори ногами".

В Одесі над морем зняли фантастичне явище Facebook Ігоря Кібальчича

В Одесі над морем зняли фантастичне явище Facebook Ігоря Кібальчича

В Одесі над морем зняли фантастичне явище Facebook Ігоря Кібальчича

Нижче наведені приклади того, як оптична илюзія виглядає на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в курортному селищі Кароліно-Бугаз місцеві жителі виявили труп дельфіна-афаліни з ушкодженнями, які він міг отримати, заплутавшись в мережах рибалок. Люди кажуть, що нинішньою зимою це часте явище, і запевняють – тільки за останній тиждень на узбережжі вони знайшли вже 5 мертвих тварин.

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