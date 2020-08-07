Дайвер обнаружил ската-хвостокола в районе собачьего пляжа Одессы, который является редким в тех краях.

Об этом сообщается Telegram-канале "Одесса Info". Яд хвостокола очень опасен для человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дайвер рассказал, что данный вид скатов - крайне пуглив, и в дневное время, когда на пляже много отдыхающих, он уходит и залегает на дно", – говорится в сообщении.

При этом дайвер отметил, что в некоторых экстренных ситуациях он может начать отбиваться, а его яд очень опасен для человека, поэтому после удара шипом необходима срочная госпитализация.

(Видео – Telegram "Одесса Info")

В Одессе на пляже заметили ядовитого ската: после удара – срочная госпитализация Telegram "Одесса Info"

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте на берег пляжа "Отрада" в Одессе выбросило мертвого дельфина.