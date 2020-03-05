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5 марта • обновлено в 13:11
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В Одессе на берегу моря обнаружили погибшего дельфина. Фото

1.4т
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Море выбросила мертвого дельфина на пляж "Отрада" в Одессе.

Труп морского млекопитающего обнаружили утром 5 марта отдыхающие, пишет издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе на берегу моря обнаружили погибшего дельфина

В Одессе на берегу моря обнаружили погибшего дельфина

Думская

Как рассказали в местном дельфинарии, эксперты которого всегда выезжают на подобного рода инциденты, погибший дельфин относиться к виду азовка.

"Наш тренер и ветеринар уже на месте. Они осматривают труп животного, чтобы установить точную причину смерти, — рассказала главный тренер дельфинария Елена Колмогорова. — В этом месте несколько лет назад уже был подобный случай. Там есть дыра в волнорезе, и ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают слишком близко к берегу, а выбраться уже не могут".

Специалисты отмечают, что в последнее время наблюдается рост гибели китообразных в естественной среде.

"Это и заболевания, и недостаток пищи, и загрязненность акватории, гибель в сетях", — добавила Колмогорова.

Специалисты настоятельно не рекомендуют прикасаться к погибшему животному, и при его обнаружении в первую очередь звонить в соответствующие службы — в дельфинарий или в ГСЧС.

В Одессе на берегу моря обнаружили погибшего дельфина

В Одессе на берегу моря обнаружили погибшего дельфина

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе над морем сняли фантастическое явление.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
даже жельфины у кклов гибнут...
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