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12 февраля • обновлено в 13:25
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В Одессе на камеру наблюдения сняли везунчика года: в сеть попало видео

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В Одессе огромная ветка акации рухнула на проезжую часть дороги по ул. Богдана Хмельницкого.

Дерево едва не раздавило проезжающие по дороге автомобили. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале коммунального учреждения "Центр 077"

"Возможно, и не Бог весть какое событие – упавшая на проезжую часть ветка. В недавнюю непогоду подобных падений, и с более тяжёлыми последствиями, было гораздо больше. Однако есть одна обнадёживающая деталь. Застрявшие на дороге автомобилисты не дожидаются помощи извне и не вызывают в срочном порядке экстренные службы, а делают всё сами", – отметили в Центре 077.

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Кроме того, водителям пришли на помощь случайные прохожие и за считанные секунды одна из полос стала свободной для движения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе автохам устроил транспортный коллапс.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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