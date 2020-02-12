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12 лютого • оновлено в 13:29
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В Одесі на камеру спостереження зняли везунчика року: в мережу потрапило відео

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В Одесі величезна гілка акації впала на проїжджу частину дороги по вул. Богдана Хмельницького.

Дерево ледь не розчавило проїжджаючі по дорозі автомобілі. Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі комунального закладу "Центр 077"

"Можливо, і не бозна-яка подія – впала на проїжджу частину гілка. За минулу негоду подібних падінь, і з більш важкими наслідками, було набагато більше. Однак є одна обнадійлива деталь. Автомобілісти, що застряглі на дорозі, не чекають допомоги ззовні і не викликають в терміновому порядку екстрені служби, а роблять все самі", – відзначили в Центрі 077.

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Крім того, водіям прийшли на допомогу випадкові перехожі і за лічені секунди одна зі смуг стала вільною для руху.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі автохам влаштував транспортний колапс.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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