В Одессе море изменило цвет, туристы жалуются на неудобства. Фото и видео с пляжей

Черное море в Одессе зацвело водорослями, из-за чего вода приобрела неестественный для нее зеленоватый оттенок. Отдыхающие жаловались на такие неудобства из-за загрязненной воды, которая местами походила на болото.

Как сообщали пользователи сетей, больше всего "зелени" образовалось в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезами.

Поясним, что цветение моря произошло из-за цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для них очень благоприятные условия: температура воды более 20 градусов, низкая соленость и наличие органических веществ. Ранее сильные дожди в Одессе привели к попаданию в море различного мусора, отходов и просто грязи.

Видео дня

Ученые отдела санитарной гидробиологии и гидропаразитологии Института гидробиологии НАН Украины Владимир Щербак и Наталья Семенюк сообщили, что водоросли безопасны для людей. Однако при массовой вегетации (до сотен грамм на метр кубический), когда поверхность воды покрыта сплошным слоем "цветения", некоторые виды выделяют токсины, которые могут повлиять на человека, пишет "Сегодня".

Отмечается, что во время цветения воды купаться не желательно, однако летального характера, особенно в проточных местах днепровской воды не существует. А физическая польза от купания будет намного больше от практически эфемерной угрозы влияния цианобактерий на человека.

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что во время купания в период цветения сине-зеленых водорослей могут проявляться различные симптомы такие как сыпь, зуд, покраснение кожи и даже волдыри вокруг рта и носа.

Также нежелательно глотать такую воду, ведь может повыситься температура, разболеться живот, вплоть до тошноты, рвоты и диареи. Также возможны головные боли, боль в мышцах и суставах, волдыри во рту. Могут возникнуть заболевания печени и почек.

Добавим, что из-за длительных выходных в Одессу прибыло много отдыхающих. На пляжах много людей, которые не соблюдают карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на берег Хаджибейского лимана в Одесской области выбросило тысячи мертвых креветок. В некоторых местах мор достигал 15 сантиметров.