В Одесі люди в захисних костюмах почали дезінфікувати дитячі майданчики. Фото

Співробітники одеського "Міськзелентресту" почали обробку дитячих майданчиків Одеси.

Роботи проводяться у зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу. Відповідні фотографії опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Владислав Балинський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі дезінфікують дитячі майданчики Facebook Владислава Балінського

Дезінфектори були помічені вранці 20 березня в парку Перемоги на проспекті Шевченка.

"Дуже правильно. Ще маски матусям нехай видадуть", "Правильно. Ми безтурботні, як італійці, ми гуляємо натовпами біля моря і їмо в кафе, можливо, люди безстрашні", "Це добре, але в інших парках це не проводиться. З чого роблю висновок, що це піар", – коментують ситуацію одесити в мережі.

В Одесі дезінфікують дитячі майданчики Facebook Владислава Балінського

В Одесі дезінфікують дитячі майданчики Facebook Владислава Балінського

В Одесі дезінфікують дитячі майданчики Facebook Владислава Балінського

В Одесі дезінфікують дитячі майданчики Facebook Владислава Балінського

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі почалися перші протести проти карантину.

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