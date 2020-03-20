В Одесі люди в захисних костюмах почали дезінфікувати дитячі майданчики. Фото

Співробітники одеського "Міськзелентресту" почали обробку дитячих майданчиків Одеси.
Роботи проводяться у зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу. Відповідні фотографії опублікував на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Владислав Балинський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі дезінфікують дитячі майданчики
Facebook Владислава Балінського
Дезінфектори були помічені вранці 20 березня в парку Перемоги на проспекті Шевченка.
"Дуже правильно. Ще маски матусям нехай видадуть", "Правильно. Ми безтурботні, як італійці, ми гуляємо натовпами біля моря і їмо в кафе, можливо, люди безстрашні", "Це добре, але в інших парках це не проводиться. З чого роблю висновок, що це піар", – коментують ситуацію одесити в мережі.
В Одесі дезінфікують дитячі майданчики
Facebook Владислава Балінського
В Одесі дезінфікують дитячі майданчики
Facebook Владислава Балінського
В Одесі дезінфікують дитячі майданчики
Facebook Владислава Балінського
В Одесі дезінфікують дитячі майданчики
Facebook Владислава Балінського
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі почалися перші протести проти карантину.
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