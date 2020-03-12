Все дошкольные учреждения Одессы независимо от форм собственности, частной или государственной, закрываются на карантин до 3 апреля.

При этом еще вчера в мэрии города сообщали, что детсады закроются лишь в том случае, если вирусными инфекциями и ОРВИ заболеют более 20% детей. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы хотим обратить внимание одесских родителей, чьи дети ходят в детсады, что мы получили на руки Постановление Кабинета министров, где четко предписано закрыть на карантин учреждения образования всех типов и всех форм собственности, в том числе и детские сады. Мы очень хорошо понимаем, что это создаст определенные проблемы родителям, но обязаны выполнить постановление правительства", – рассказала Буйневич.

Директор одесского департамента образования Елена Буйневич

"Как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, мы проинформируем родителей о том, когда можно будет посещать детсады", – добавила чиновница.

По информации OBOZREVATEL, одесским родителям уже звонят воспитатели с просьбой забрать детей из садика прямо сейчас, не дожидаясь конца рабочего дня.

Кроме того, детей не будут принимать центры раннего развития, художественные школы и школы эстетического воспитания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина по коронавирусу в Одессе закрылись театры.

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