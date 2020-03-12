Всі дошкільні установи Одеси незалежно від форм власності, приватної або державної, закриваються на карантин до 3 квітня.

При цьому ще вчора в мерії міста повідомляли, що дитсадки закриються лише в тому випадку, якщо вірусними інфекціями та ГРВІ захворіють понад 20% дітей. Про це розповіла директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми хочемо звернути увагу одеських батьків, чиї діти ходять в дитсадки, що ми отримали на руки Постанову Кабінету міністрів, де чітко зазначено закрити на карантин установи освіти всіх типів і всіх форм власності, в тому числі і дитячі садочки. Ми дуже добре розуміємо, що це створить певні незручності батькам, але зобов'язані виконати постанову уряду", – розповіла Буйневіч.

Директор одеського департаменту освіти Олена Буйневіч

"Як тільки епідеміологічна ситуація стабілізується, ми проінформуємо батьків про те, коли можна буде відвідувати дитсадки", – додала чиновниця.

За інформацією OBOZREVATEL, одеським батькам вже дзвонять вихователі з проханням забрати дітей з садка прямо зараз, не чекаючи на кінець робочого дня.

Крім того, дітей не прийматимуть центри раннього розвитку, художні школи і школи естетичного виховання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через карантин у зв'язку із коронавірусом в Одесі закрилися театри.

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