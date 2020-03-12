Театры Одессы закрылись на карантин, но не все

Театры Одессы, выполняя постановление Кабмина о трехнедельном карантине из-за коронавируса, временно приостанавливают свою деятельность.

В частности, проведение спектаклей в Одесском театре оперы и балета, в театре Юного зрителя, а также в Музкомедии прекращается с 12 марта до 3 апреля, рассказали OBOZREVATEL в пресс-службах театров.

Одесский оперный театр opera.odessa.ua

"Билеты, приобретенные на спектакли, которые должны были пройти в указанный период, можно обменять на другой спектакль с сохранением аналогичных мест", – сообщили работники Оперного театра.

В то же время, так как в постановлении Кабмина запрещается проведение публичных мероприятий численностью лишь более 200 человек, то пока не закрылись Театр кукол, рассчитанный на 150 мест и театр "На Чайной" (80 мест). Русский драматический театр в настоящий момент также хочет продолжить работу, но ограничить количество людей на спектаклях до 200 зрителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, из-за карантина по коронавирусу мэрия Одессы отменила легендарную "Юморину", которая должна была состояться 1 апреля.

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