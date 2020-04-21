В Одессе новую инфекционку превратили в казарму для нацгвардейцев: эксклюзивные подробности и фото

В Одессе новый боксированный корпус детского отделения городской клинической инфекционной больницы превратили в общежитие для нацгвардейцев, охраняющих медучреждение.

Новые и реконструированные корпуса (общего и детского отделений) так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы местной власти. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственного источника.

Сообщается, что представители одесской власти с помощью давления на подрядчика якобы требовали от него "финансовой мотивации" за введение объекта в эксплуатацию, заблокировав расчеты со строителями.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Отметим, инфекционная больница рассчитана на 420 коек, в том числе 205 – в детском отделении.

В 2015 году для учреждения были построены новые боксированные корпуса на 65 коек и хозблок (газовая котельная, прачечная, дезинфекционная камера). Корпус разделен на 20 отдельных изолированных блоков, каждый из которых оборудован отдельным выходом и кнопкой вызова медицинского персонала.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Подрядчик, невзирая на долг в 16 млн грн, в начале 2020 года закончил реконструкцию еще одного из корпусов инфекционной больницы. Он состоит из 22-х изолированных боксов для детского отделения.

С момента окончания работ прошло более четырех месяцев, но работу строителям так и не оплатили, а само медучреждение в разгар пандемии простаивает.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Пока что в корпусе вместо больных размещены украинские военные (в распоряжении OBOZREVATEL появились фото):

Вместо больных - нацгвардейцы

Из современной больницы получилась казарма

Вместо больных в инфекционке ночуют нацгвардейцы, которые ее охраняют

Берцы в помещении больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу, поскольку в городе наибольшее количество больных коронавирусом в регионе среди медработников.

Волонтер Екатерина Ножовникова ранее заявила, что в Подольске катастрофически не хватает индивидуальных средств защиты для врачей.